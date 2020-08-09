شكرا لقرائتكم مباراة المصري وحرس الحدود مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة المصري، قرار الغاء أو تأجيل مباراة حرس الحدود الذى سيستضيف فيها نظيره المصري البورسعيدي غدا الأثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة، وذلك بعد إصابة 16 من الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

وسيضطر مسئولو اتحاد الكرة إلى تأجيل اللقاء أو الغاء اقامته بصفة مبدئية لحين تعافي المصابين مع تشديد الإجراءات الاحترازية .

من جهته كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

فيما أعلن طاهر العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال ": حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعي وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي أجريناها لمباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

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وواصل العشري: الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الاسكندرية.

وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: أنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.