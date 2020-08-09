شكرا لقرائتكم السقا يعلن ظهور 16 حالة إيجابية بكورونا فى المصري والفريق يدخل العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس ا بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.

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في سياق آخر، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توقيع عقوبة جديدة على طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، بعد حضوره مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الزمالك رغم استمرار إيقافه، حيث قضى مباراتين فقط من عقوبة الإيقاف الموقعة عليه ويتبقى له مباراة هى مباراة الزمالك الأخيرة .

وسادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة أن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.

وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى، كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى، ما يعنى استمرار إيقافه إلا أنه حضر مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط. وفاز الزمالك على المصرى بهدف نظيف سجله محمود علاء مدافع الأبيض.