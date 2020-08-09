شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة شباب من محافظة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار اجتماعاته الدورية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستماع إلي أراء الشباب في مختلف المحافظات، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع إلي مشاكلهم وآرائهم من أجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة ، واستمع صبحي إلي المبادرات المقدمة من الشباب بالإضافة إلي مشاكل الشباب التي قاموا بطرحها من أجل العمل علي تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا ارائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

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أكد صبحي علي أهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للانشطة التي تقدمها الوزارة او الانشطة التي تنفذ داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري في جميع المحافظات.

حضر اللقاء رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، مصطفي منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، محمد الصفطي مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.