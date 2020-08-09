شكرا لقرائتكم مسابقات الجبلاية تدرس حالة المصري لتحديد مصير مباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، حاليا علي دراسة حالة النادي المصري بعد اعلانه ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل مباراة الغد امام حرس الحدود بالدوري، وإمكانية خوض المباراة من عدمه وفي حالة التأكد من عدم قدرة الفريق علي خوض المباراة سيتم تأجيلها لوقت لاحق كما حدث مع مباراة الانتاج الحربي ونادي مصر لنفس السبب.

وأعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العشري في تصريحات لـ "اليوم السابع": حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعي وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي أجريناها لمباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

واصل العشري: الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الاسكندرية.

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وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: أنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

كانعبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري، قد كشف عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.