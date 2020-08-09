شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يعلن إصابته بكورونا مع عبد الظاهر السقا و16 لاعباً بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العشرى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعيا، وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التى خضعنا لها قبل مباراة الحدود بظهور إيجابية 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

وأضاف العشري، الفريق سيدخل العزل بالكامل فى بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردى بالإسكندرية.

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وعن الأعراض التى ظهرت عليه قال العشرى، إنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

وكان عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري، قد كشف عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.