شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يجهز مفاجأة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، مفاجأة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، قبل مباراة القمة أمام الزمالك فى الدوري المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 22 أغسطس الجارى، وشهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة إنبى استبعاد السويسرى فايلر لصالح جمعة من المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بداعى عدم الجاهزية البدنية.

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ولا يعد صالح جمعة المستبعد الوحيد من قائمة الأهلي أمام إنبي، حيث جاء ضمن جملة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، ويغيب عن القلعة الحمراء كل من حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكري لأسباب فنية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجى.