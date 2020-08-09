شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لـ الخليج 365: لم نتقدم بعرض لضم رمضان صبحى من هيدرسفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن النادى لم يتقدم بعرض لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى لضم الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب الأهلى المعار إليه من النادى الإنجليزى، وذلك بعد نهاية فترة الإعارة خلال الوقت الحالى والتى يتفاوض الأهلى مع النادى الإنجليزى لمدها إلى جانب شراء اللاعب بشكل نهائي، بعدما شهدت مفاوضات النادى الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى تطورات مُثيرة خلال الساعات الماضية، وهى التطورات التى قد يكون لها دور فى حسم الصفقة التى شغلت اهتمام ملايين الأهلاوية بل وجماهير الكرة المصرية عموماً، بعدما ارتبط اسم اللاعب بأكثر من نادٍ محلى وخارجى خلال الفترة الماضية.

مفاوضات الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى بدأت مُبكراً وتحديداً منذ تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ مارس الماضى بسبب "جائحة" كورونا، ولجأ الأهلى للطرق الشرعية وأرسل خطاباً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى فى مصر، بعدما توقف النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب "كورونا"، خاصة أن النادى خسر جهود اللاعب فترة طويلة تصل لأربعة أشهر تقريباً خلال فترة الإعارة بسبب الإصابات ولم يستفد منه طوال هذه الفترة، كما تكبّدت خزينة النادى مبالغ طائلة لاستعارة اللاعب، وجاء خطاب الأهلى للفيفا بعد موافقة رمضان صبحى على هذه الخطوة.

وجاء رد "فيفا" على الأهلى بأن تمديد الإعارة من حق النادى بسبب ظروف "كورونا" القهرية، لكن لابد أن يكون الأمر بالتنسيق والتراضى مع هيدرسفيلد، وهنا أرسل الأهلى خطاباً للنادى الإنجليزى لتمديد الإعارة حتى نهاية الموسم، ورحّب الأخير بالتمديد لكنه طلب تأجيل الحسم لما بعد وضوح الرؤية بشأن عودة الدوريات فى أوربا والعالم كله وفقاً لتداعيات أزمة "كورونا".

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الأهلى جدد خطابه لنادى هيدرسفيلد مع وضوح الرؤية بشأن عودة الدوريات، ومع الإعلان عن موعد عودة الدورى المصرى، وفى هذه المرة أكد الأهلى فى خطابه أنه يرغب فى شراء اللاعب نهائياً بدلاً من تمديد الإعارة لنهاية الموسم، وجاءت هذه الخطوة بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وبعد اجتماع حضره كبار المسئولين عن قطاع الكرة فى الأهلى مع رمضان صبحى، وأكدوا له أن النادى يرغب فى شرائه نهائياً بدلاً من تمديد الإعارة لنهاية الموسم، واستطلع كبار الأهلى رأى اللاعب فى هذه الخطوة فرحّب الأخير مُبدياً موافقته على البقاء فى النادى الأهلى.

موافقة رمضان صبحى على البقاء بالأهلى جعلت الإدارة الحمراء تتحرك بشكل مُكثف لحسم الصفقة رسمياً، لاسيما فى ظل التصريحات التى خرجت من مدرب هيدرسفيلد بأنه لا يحتاج جهود رمضان صبحى وتوالت الاتصالات بين الأهلى ونظيره الإنجليزى وهى المفاوضات التى قادها أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى وتوصل خلالها الأهلى لاتفاق شبه نهائى مع النادى الإنجليزى على المقابل المالى لشراء اللاعب.

وسط هذه الاتصالات والمفاوضات شبه الحاسمة بين الأهلى وهيدرسفيلد، ضرب رمضان صبحى "كُرسى فى الكلوب" وأخطر الأهلى بأنه ينتظر عرضاً أوروبياً عن طريق وكيل آخر بخلاف نادر شوقى، وأكد اللاعب إمكانية العودة لأوروبا الموسم المقبل، وهو ما أصاب إدارة الأهلى بصدمة قاسية لأنها تحركت ودخلت فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى بل وتوصلّت لاتفاق معه حول قيمة الصفقة بناءً على موافقة رمضان صبحى قبل أن يفجر الأخير قنبلة الرغبة فى العودة لأوروبا.