شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلى قبل المباراة الـ19.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مباراته رقم 19 أمام الأهلى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى العام العائدة بعد غياب منذ مارس الماضى بسبب كورونا، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 18 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل الأهلى صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث لعب الأحمر 17 مباراة حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالأسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

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وخسر طولان 13 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها مع الاتحاد السكندرى فى دورى الموسم الماضى بهدفين دون رد.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.