شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسفيلد يشترط إضافة بند إعادة بيع لإتمام صفقة انتقال رمضان صبحى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، ويراقب مسئولو القلعة الحمراء العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علمهم أن أندية فى أوروبا ترغب فى شراء اللاعب لكن عرضها المالى ليس كبيراً.

وطلب هيدرسيفيلد إضافة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادي الإنجليزي علي مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلي الرسمى لم يشهد وجود هذا البند.

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كما تدخل محمود الخطيب فى ملف الصفقة من أجل حسمها سريعاً لاسيما أن الجهاز الفنى فوجئ بأن الفريق ليس من حقه الاستعانة برمضان صبحى غداً فى مباراة إنبى بالدورى لأن هيدرسفيلد لم يُخطر الأهلى كتابياً بتمديد الإعارة، رغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل أشهر أنه من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها المُعارين حتى نهاية الموسم الجارى بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل المسابقات المحلية والقارية فى العالم كله عدة أشهر

وبات مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، ويرغب الأهلى فى الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.