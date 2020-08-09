شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى مجموعة من شباب محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اجتماعاته الدورية التى يعقدها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للاستماع إلى آراء الشباب فى مختلف المحافظات، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشباب من محافظة الشرقية للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم من أجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة، واستمع صبحي إلى المبادرات المقدمة من الشباب، بالإضافة إلى مشاكل الشباب التى طرحوها من أجل العمل على تطوير القطاع الشبابى والرياضى بالمحافظة، وكذا آرائهم فى الخدمات التى تقدمها الوزارة فى المحافظة.

وأكد صبحى أهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للأنشطة التى تقدمها الوزارة أو الأنشطة التى تنفذ داخل مراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصرى فى جميع المحافظات.

حضر اللقاء رمزى هندى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، مصطفى منصور وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، دكتور يوسف الوردانى مساعد الوزير لبناء القدرات، محمد الصفطى مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.