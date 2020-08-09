شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد: مواجهة الزمالك صعبة ونفتقد 10 لاعبين مؤثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، خاصة أنها تأتى بعد فترة توقف طويلة، وقال إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، مواجهة الزمالك صعبة، خاصة أنه الأجهز بعدما خاض لقاء المصرى البورسعيدى، كما أن العودة بعد غياب طويلة بمواجهة خصم قوى ليست فى صالحنا".

وأضاف مدرب الاتحاد، "الزمالك لديه غيابات، وأيضا الاتحاد سوف يفقد 10 لاعبين على الأقل مؤثرة"، موضحا أن "أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا مع الاتحاد أمام الزمالك، لأنهما معارين من الزمالك".

وتابع إبراهيم، "الحديث عن تجديد الإعارة سابق لأوانه، لايزال الاتحاد مرتبطاً بمباريات الدورى، ولكن رزاق ورفعت ثنائى مميز وأساسى ونتمنى أن يستمرا مع الفريق فى الموسم الجديد".

واختم مدرب الاتحاد تصريحاته قائلا، "أجرينا مسحة بالأمس وستخرج النتيجة بعد ساعات قليلة، كان لدينا ثلاث إصابات فى الفترة السابقة".

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واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

على صعيد مختلف، كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تغيير الحكم محمود ناجى، الذى كان مقررا أن يدير مباراة مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدورى الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدى.