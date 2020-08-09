شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا تقول لغة الأرقام بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع النادى الأهلى وإنبى باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام التى عادت بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس مواجهة الأهلى مع إنبى..

س: ما هو ترتيب الأهلى وإنبى فى جدول الدورى قبل صدام الليلة؟

ج : يتربع الأهلى على عرش صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فى الدورى، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، بينما يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وإنبى؟

ج : التقى الأهلى وإنبى فى 33 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 22 لقاءً وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

2_سجل لاعبو الأهلى 60 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 33 مرة.

س: ماذا قدم فايلر مع الأهلى قبل مواجهة إنبى؟

ج : قاد فايلر الأهلى لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة فى الدورى، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005، وإجمالا قاد فايلر الاهلى فى 30 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وقاد الخواجة السويسرى الفريق الأحمر فى مباراتين بكأس السوبر المصرى، حصد اللقب فى المباراة الأولى بعد فوزه على الزمالك 3 / 2، بينما فشل فى تكرار تتويجه بلقب البطولة مجددًا، بعدما سقط أمام الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

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س: ماذا يفعل حلمى طولان فى مواجهات الأهلى؟

ج: التقى حلمى طولان أمام الاهلى 18 مدرباً قبل صدام اليوم فاز مرتين وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 13 لقاءً.

س: كيف انتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وإنبى؟

ج: فاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الثانى لدورى الموسم الماضى، حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة، وأضاف البديل مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى وإنبى فى مباراة اليوم؟

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة إنبى مكونا من: "محمد الشناوى وعلى معلول ومحمود متولى ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وجونيور أجاى ومروان محسن وأليو بادجى".

بينما يبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الأهلى مكونا من: "محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، كريم فؤاد، محمد رزق، عبد الرحمن عامر، عبد الرحمن عماد، محمود قاعود، أحمد على، محمد بسيوني".

س: ما هى اشتراطات اتحاد الكرة على الأندية قبل عودة الدورى؟

ج : أكد مسئولو اتحاد الكرة ضرورة التنبيه على الأندية بالالتزام بالإجراءات الطبية، ومنها نزول الفريقين أرض الملعب من الأتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف خلع الملابس، إلى جانب الالتزام بمسافة الأمان بين كل لاعب وآخر وعدم المصافحة، وإلغاء الوقوف لالتقاط الصور التذكارية والسلام الوطنى والنزول للملعب مباشرة، وكتابة تقرير عن أى فريق يخالف التعليمات لتغريمه مالياً خلال الفترة المقبلة، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة وضع لائحة مخالفات مالية على أى فريق يخالف التعليمات الطبية.