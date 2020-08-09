شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يبتعد عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
واختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد، وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.
وشهدت جلسة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مع لاعبى الفريق على هامش تدريب اليوم التأكيد على صعوبة المبارة وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين متميزين.
ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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