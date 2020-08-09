الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد السكندري سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا، التي أجراها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني، قبل مواجهة الزمالك غدا الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى الاتحاد السكندري مسحة طبية صباح اليوم الأحد للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستأنف الاتحاد مسابقة الدوري العام بمواجهة الزمالك غدا الاثنين في إطار مباريات الأسبوع الـ18 من المسابقة المحلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد برج العرب.

يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري المصري بـ48 ساعة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.