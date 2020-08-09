محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي بأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا بعد تأكد إصابته به، قائلًا "نحن ننتظر حدوث كارثة من أجل الإلغاء".
وقال طارق العشري في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "أعاني من بعض الأعراض، أشعر بارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسد، وبدأ العمل وفقًا للبروتوكول الطبي، وسنظل بدون تدريبات لمدة 14 يومًا حتى نطمئن على أنفسنا."
وأما عن رأيه في استمرار الدوري، فقد قال: "ولا يجب أن ننتظر حتى تظهر كارثة من أجل الإلغاء، يجب ان نتجنب المخاطر من البداية، الآن المصري، وقبل ذلك كان هناك الانتاج الحربي، هذا أمر صعب للغاية."
وتحدث عن موقف فريقه، قائلًا: "نحن نمتلك عدد قليل من اللاعبين لأن المصري ممنوع من القيد، نحن نمتلك قوام يضم 12 أو 13 لاعبًا والباقي من الناشئين."
واختتم قائلًا: "لدينا نوع التهوان بعض الشيء في التعامل مع الموقف، ثم يبدأ التعامل بجدية عندما تظهر الإصابات، أنا في البدايات وأشعر بالآلام، والله أعلم ماذا يحدث غدًا ربما لا تجدونني غدًا."
وكشفت المسحة الطبية التي أجراها المصري قبل مواجهة حرس الحدود عن وجود 16 إصابة داخل الفريق من بينهم المدير الفني طارق العشري.
كانت هذه تفاصيل خبر العشري في أول رد فعل بعد إصابته بكورونا "ننتظر الكارثة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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