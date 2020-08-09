خاص.. المصري يعلق على إصابة العشري والسقا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن طارق العشري المدير الفني للفريق وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة قد أظهرت إصابة 16 شخصاً من النادي المصري بفيروس كورونا، بواقع 12 لاعباً، و4 أفراد من الجهاز الفني.
وقال عضو إدارة المصري لـ"الخليج 365" "تأكدنا من إصابة 16 فرد بالفريق بفيروس كورونا، طارق العشري وعبدالظاهر السقا بينهم".
واختتم "طلبنا تأجيل مباراة حرس الحدود بشكل رسمي بسبب الوضع الحالي، ننتظر رد اتحاد الكرة بالموافقة".
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