بعد تفشي كورونا في المصري .. كيف يفكر اتحاد الكرة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أعلن النادي المصري أن الفحوصات أثبتت إصابة 16 فرداً بالفريق الأخضر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بواقع 12 لاعباً و4 أعضاء في الجهاز المصري غير المخالطين.

وطالب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصري، بتأجيل مباراة الفريق القادمة في الدوري والتي تقام غداً الاثنين أمام حرس الحدود؛ بسبب الإصابات ليضع الجبلاية في مأزق.

وواجه اتحاد الكرة موقفاً مشابهاً قبل انطلاق بطولة الدوري الخميس الماضي، بعد إصابة 19 لاعباً من الإنتاج الحربي بكورونا.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء الماضي تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي التي كان من المقرر اقامتها، أمس السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية.

وفضَّلت لجنة المسابقات عدم التسرع في اتخاذ قرار التأجيل إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمه.

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وارتبط قرار تأجيل المباراتين بشرطين:

-الأول أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة.

-الثاني عدم ارتباط الإنتاج ومصر اف سي ببطولات أخرى بعد الخروج الفريقين من بطولة كأس مصر.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حالة نادي الإنتاج الحربي يجب ألا يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة، ولها ظروفها الخاصة، وجرى التعامل معها في هذا الإطار.

ويفقد المصري الشرط الأول؛ حيث حدثت الإصابات بعد إنطلاق الدوري، وهو ما يؤثر في سير المسابقة ويضع اتحاد الكرة في مأزق حيث إن التأجيل غير مضمون والقياس لا يستقيم على حالة الانتاج الحربي. ومن المنتظر أن تتخذ لجنة المسابقات قرارها مساء اليوم الأحد.