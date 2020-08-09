مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: ندرس تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الجبلاية تدرس تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود بدوري We المصري بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا بين صفوف لاعبي الفريق البورسعيدي.

وكان عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، قد أكد في تصريحات خاصة ليلاكورة اليوم الأحد، وجود 16 شخصا بين الجهاز الفني واللاعبين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد المصدر الذي -رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة المصري المقبل ضد حرس الحدود والمقرر لها غدًا الاثنين ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن عدد حالات الإصابة في صفوف المصري قد تؤثر على الفريق فنيًا، لافتًا إلى أن الجبلاية تدرس تاجيل المباراة بعد المشاورة مع اللجنة الطبية.