تقرير.. ماذا حقق الأهلي قبل توقف الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم مبارياته في مسابقة دوري we المصري حيث سيواجه نظيره إنبي في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ15.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، في المقابل يأتي إنبي في الترتيب السابع برصيد 25 نقطة.

وقبل عودة الأهلي لاستئناف مباريات الدوري.. يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما حققه الفريق الأحمر في المسابقة المحلية.

- سلسلة تتوقف في سموحة:

يمتلك الأهلي سجلاً مميزًا في مسابقة الدوري حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في 16 مناسبة بشكل متتالي، قبل أن تتوقف هذه السلسلة عند مباراة سموحة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) في آخر مباراة قبل التوقف.

- الفوز الأكثر دون خسارة:

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الأهلي يمتلك أكبر عدد انتصارات في مسابقة الدوري حتى الآن بواقع 16 فوز، في المقابل يأتي الزمالك والمقاولون العرب في الترتيب الثاني بالفوز في عشر مباريات.

متصدر الدوري الحالي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في المسابقة، في المقابل يأتي الزمالك وسموحة في الترتيب الثاني بواقع ثلاث هزائم فقط.

- صدارة تهديفية:

يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري بعد وصول البطولة إلى منتصف الطريق بواقع 46 هدف في 17 مباراة.

ويعتبر وليد سليمان هداف الأهلي في مسابقة الدوري برصيد ستة أهداف، ويأتي بعده الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي برصيد خمسة أهداف.

في المقابل، يأتي بيراميدز في الترتيب الثاني برصيد 28 هدف من 18 مباراة.

أما على مستوى القوة الدفاعية، فيتواجد الأهلي في الصدارة أيضًا حيث منيّ مرماه أربعة أهداف فقط، في المقابل استقبل الزمالك والاتحاد السكندري 13 هدفًا.