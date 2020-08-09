كورونا تضرب المصري .. 16 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري إن الفحوصات أثبت إصابة 16 فرداً بالفريق الأخضر بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) . وأضاف السقا في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإصابات جاءت بواقع 12 لاعباً و 4 أعضاء في الجهاز المصري غير المخالطين. وطالب السقا بتأجيل مباراة الفريق القادمة في الدوري بسبب الإصابات. وكان المصري أجرى مسحة طبية بعد مواجهة الزمالك يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف مع استئناف الدوري المصري بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

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