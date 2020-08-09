جلسة حاسمة في لشبونة.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود محادثات بين البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، وبين خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتسبب الإقصاء المبكر ليوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في اضطرابات بتورينو، وتمثل أول تأثيرها في إقالة المدير الفني ماوريتسيو ساري، الذي تم استبداله على مقاعد البدلاء بأندريا بيرلو.

وقد يكون هناك المزيد من الآثار، حيث قد يفكر كريستيانو في الرحيل عن يوفنتوس، بعد الطريقة التي خسر بها الفريق أمام أولمبيك ليون، وما تردد حول شعوره بالوحدة عقب تسجيله هدفي الفوز إيابًا.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أن رونالدو فكر في الانتقال ليوفنتوس، لكن أندريا أنيلي، الرئيس التنفيذي للنادي، أكد أن النجم البرتغالي سيستمر في صفوف الفريق لقضاء موسمه الثالث في تورينو.

وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي اليوم الأحد أنه كانت هناك محادثات بالفعل بين ليوناردو ووكيل كريستيانو لبحث إمكانية تعاقد النادي الباريسي مع النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي الاثنان مرة أخرى في لشبونة، عندما يخوض باريس سان جيرمان هناك ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي.

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني عام 2018، ويرتبط صاحب الـ35 بعقد مع السيدة العجوز حتى عام 2022.