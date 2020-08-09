كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق للقاء الاتحاد السكندري إلى غد الإثنين، مثلما حدث في لقاء المصري الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة.
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد برج العرب.
وكان الزمالك اختتم تدريباته صباح اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين باستثناء يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلي.
وشهدت التدريبات مشاركة كل من طارق حامد والثنائي المغربي أشرف بنشرقي وحميد أحداد.
يُذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراته السابقة أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد.
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