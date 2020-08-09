"القرار للأهلي".. طلائع الجيش يوضح موقفه من استمرار عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، أنه يتمنى استمرار عمار حمدي في صفوف الفريق العسكري، لافتًا إلى أن القرار في يد الأهلي.

ويلعب عمار حمدي بين صفوف طلائع الجيش معارًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال بسيوني: "عمار حمدي لاعب رائع ويمتلك حلولًا كثيرة، ويمتاز بالروح القتالية".

Advertisements

وأضاف: "أتمنى استمراره مع الفريق، ولكن الأمر في يد الأهلي، اللاعب يعيش فترة جيدة مع طلائع الجيش، أثق في قدراته، وهو مطلب أساسي بالنسبة لنا حال عدم عودته للأهلي في الموسم القادم".

وعن حالة حسام سلامة "باولو" وأحمد سامي ثنائي الفريق بعد الحادث الذي تعرضا له، قال: "الثنائي في حالة جيدة، كانا في حفل زفاف اللاعب أحمد هاني في الإسماعيلية، وتعرضا لحادث بسيط".

وعن مواجهة بيراميدز المقبلة، قال: "خضنا عددًا من المباريات الودية، وصل اللاعبون لفورمة بدنية جيدة، مواجهة بيراميدز بكل تأكيد ستكون صعبة، لأنه من أفضل الفرق ويصنف من بين أكبر ثلاث أندية في مصر".

جدير بالذكر أن طلائع الجيش سيواجه مع بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري We المصري.