رسميًا.. ويليان يعلن رحيله عن تشيلسي موجهًا رسالة للجماهير

رحل البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الإنجليزى عن قلعة البلوز، موجها رسالة شكر وتقدير للجماهير التي ساندته طوال فترة تواجده مع النادي.

ونشر ويليان تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لقد كانت 7 أعوام رائعة. في أغسطس 2013 حينما تلقيت عرض تشيلسي كنت مقتنعا أن علي اللعب لهذا الفريق، واليوم أنا

متأكد أنه كان القرار الصائب"

وشدد "مررنا بالكثير من اللحظات السعيدة، وبعض اللحظات الحزينة، فزنا بالبطولات وكان الأمر دائما عاطفيا".

وأردف "بعيدا عن البطولات، اكتشفت نفسي، تطورت كثيرا. صرت لاعبا وشخصا أفضل، مع كل تدريب ومباراة ودقيقة في غرفة الفريق، كنت أتعلم".

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وأكمل "أنا ممتن لجمهور تشيلسي، وكيفية استقباله لي في ستامفورد بريدج، وتشجيعهم لي طوال فترتي في النادي. انتقدوني أحيانا لكن هذا طبيعي، المهم هو أن التشجيع والانتقاد دفعوني لتقديم كل ما لدي في كل مران ومباراة وأن أتحسن دائما وأنا أرتدي قميص تشيلسي".

وأكد "الآن علي الرحيل، سأفتقد زملائي وموظفي النادي وأعضاء الأجهزة الذين عاملوني كابن لهم، وسأفتقد الجماهير".

وأتم "سأرحل ورأسي مرفوع، متأكد أنني فعلت كل ما في وسعي بقميص تشيلسي".