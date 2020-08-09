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مصطفى فتحي يواصل التأهيل في الزمالك

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 واصل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

 يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء المصري السابق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري.

  ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة.

 ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له التاسعة مساء غدٍ الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الممتاز.

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