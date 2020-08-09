مصطفى فتحي يواصل التأهيل في الزمالك

واصل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.
يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء المصري السابق في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري.
ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له التاسعة مساء غدٍ الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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