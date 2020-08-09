الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد غدًا

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه البديل باللون الأزرق في مباراته أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة مساء غد، باستاد برج العرب، ضمن منافساتالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
كان الفريق اختتم تدريباته اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا للقاء زعيمالثغر.
وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الاتحاد غدًا.
يذكر أن الفريق حقق الفوز على نظيره المصري بهدف من دون رد في المباراة السابقة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري الخميس الماضي.
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