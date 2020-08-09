اخبار الرياضه

الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد غدًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه البديل باللون الأزرق في مباراته أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة مساء غد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات

الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الممتاز.

 كان الفريق اختتم تدريباته اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا للقاء زعيم

الثغر.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الاتحاد غدًا.

 يذكر أن الفريق حقق الفوز على نظيره المصري بهدف من دون رد في المباراة السابقة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري الخميس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا