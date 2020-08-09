الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد غدًا

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه البديل باللون الأزرق في مباراته أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة مساء غد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات

الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق اختتم تدريباته اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا للقاء زعيم

الثغر.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الاتحاد غدًا.

يذكر أن الفريق حقق الفوز على نظيره المصري بهدف من دون رد في المباراة السابقة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري الخميس الماضي.