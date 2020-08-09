أكد مسؤولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، خطأ عقوبة طارق العشري، مدرب المصري، في مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك الأخيرة بالدوري.
تواصل مسؤولو اتحاد الكرة مع البنداري للتأكد من صحة ما تردد عن عدم تطبيقالعشري للعقوبة، وأكد رئيس لجنة الانضباط أن الأمر حدث بالفعل لأن العشري تم إيقافه ٣ مباريات ونفذ العقوبة في مباراتين مع الحدود أمام الجونة وأبو قير للأسمدة في كأس مصر، بعدما تعرض للطرد في لقاء الزمالك مع الحدود ورفض مغادرة الملعب، وبالتالي تم معاقبته بالإيقاف ٣ مباريات والغرامة ٥٠ ألف جنيه.
وأكد مصدر باتحاد الكرة أن المسؤولية تقع على مراقب المسابقات لأنه المفترض أنه على علم ودراية بكل عنصر معاقب في المباراة ومن مسؤولياته مراجعة هذه القرارات.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط تعترف بخطأ عقوبة طارق العشري في لقاء الزمالك والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.