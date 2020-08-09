لجنة الانضباط تعترف بخطأ عقوبة طارق العشري في لقاء الزمالك والمصري

أكد مسؤولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، خطأ عقوبة طارق العشري، مدرب المصري، في مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك الأخيرة بالدوري.

تواصل مسؤولو اتحاد الكرة مع البنداري للتأكد من صحة ما تردد عن عدم تطبيق

العشري للعقوبة، وأكد رئيس لجنة الانضباط أن الأمر حدث بالفعل لأن العشري تم إيقافه ٣ مباريات ونفذ العقوبة في مباراتين مع الحدود أمام الجونة وأبو قير للأسمدة في كأس مصر، بعدما تعرض للطرد في لقاء الزمالك مع الحدود ورفض مغادرة الملعب، وبالتالي تم معاقبته بالإيقاف ٣ مباريات والغرامة ٥٠ ألف جنيه.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن المسؤولية تقع على مراقب المسابقات لأنه المفترض أنه على علم ودراية بكل عنصر معاقب في المباراة ومن مسؤولياته مراجعة هذه القرارات.