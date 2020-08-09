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الزمالك يؤجل الإعلان عن قائمته لمباراة الاتحاد إلى الغد

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 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق للقاء الاتحاد السكندري إلى غدٍ، مثلما حدث في لقاء المصري الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة.

 يلتقي الزمالك زعيم الثغر غدًا الإثنين في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الممتاز باستاد برج العرب.

 كان الفريق اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا للقاء المرتقب غدًا أمام

الاتحاد وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلي.

 يذكر أن الفريق حقق الفوز في مباراته السابقة أمام المصري بهدف من دون رد وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الاتحاد غدًا.

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