جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

عقد الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرجالعرب.
أكد المدير الفني للاعبين على صعوبة المباراة وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على النقاط الثلاث.
طالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة، كما حذرهم من الفريق المنافس، خصوصًا أنه يضم لاعبين مميزين .
ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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