جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

عقد الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج

العرب.

أكد المدير الفني للاعبين على صعوبة المباراة وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على النقاط الثلاث.

طالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة، كما حذرهم من الفريق المنافس، خصوصًا أنه يضم لاعبين مميزين .

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.