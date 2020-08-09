المقاصة يستبعد عمرو مرعي ومحمد مسعد من مواجهة أسوان

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن عمرو مرعي ومحمد مسعد ثنائي الفريق لن يشاركا أمام أسوان بعد إصابة الثنائي بفيروس كورونا.
وقال حمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبرراديو مصر:" هناك أمور مفاجأة، ولكن سنكون جاهزين لها، الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد خارج المعسكر استعدادا لمواجهة أسوان، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، وسيجري الثنائي مسحة آخرى خلال الأسبوع الحالي".
وأضاف: "نتمنى عودة مصر المقاصة إلى المكان الطبيعي، نسعى لتقديم مردود جيد خلال المرحلة المقبلة، أتمنى الوصول لمركز متقدم في الفترة القادمة".
وواصل: "استقرينا على بديل عمرو مرعي ومحمد مسعد، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وأي لاعب سيشارك سيظهر بقوة".
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