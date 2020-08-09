الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد السكندري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدًا الاإثنين في الجولة الثامنةعشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
شهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، إضافة إلى طارق حامد. وركزالجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدًا.
كان الجهاز الفني عقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على النقاط الثلاث.
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