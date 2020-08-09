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الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد السكندري

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 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدًا الاإثنين في الجولة الثامنة

عشرة لمسابقة الممتاز.

 شهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، إضافة إلى طارق حامد. وركز

الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدًا.

 كان الجهاز الفني عقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على النقاط الثلاث.

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