حمد إبراهيم يكشف تفاصيل أزمة مستحقات لاعبي المقاصة

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة تفاصيل أزمة مستحقات اللاعبين التي وقعت في النادي خلال الفترة الأخيرة.
وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "ملعبالصقر" المذاع عبر راديو مصر: "كانت هناك أزمة بسبب عدم حصول اللاعبين على المستحقات بعد أحد المعسكرات، ولكن الواقعة خرجت للإعلام بشكل غير صحيح، واللواء محمد عبد السلام ومحمد مجد حضروا إلى المعسكر وقاموا بتسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية".
وأضاف: "نسعى لفرض الاستقرار على الفريق، وجميع اللاعبين حصلوا على حقوقهم المالية، وهو أمر هام للجهاز الفني".
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