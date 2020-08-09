برشلونة يطمح إلى استقطاب برناردو سيلفا إلى الكامب نو في الميركاتو الصيفي

يسعى “برشلونة” الإسباني إلى التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي “برناردو سيلفا” خلال الميركاتو الصيفي 2020 بعد ثلاث سنوات قضاها لاعب “موناكو” السابق تحت قيادة “بيب جوارديولا”.

وكشفت تقارير صحفية ان إدارة برشلونة تحاول اقناع “برناردو سيلفا” بقبول فكرة اللعب للبلوجرانا من خلال اغرائه بدور بارز في الفريق مع زملاء “ليونيل ميسي” في المواسم المقبلة قبل الدخول في مفاوضات مع النادي الانجليزي.

وفي حالة الدخول في مفاوضات مع مانشستر سيتي، سيكون برشلونة مضطراً لادراج لاعب او اثنين في الصفقة بالاضافة الى مبلغ من المال لاقناع السيتيزينس بالتخلي عن اللاعب البرتغالي، في ظل معاناة الفريق من ازمة مالية بسبب تدعيات جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″ التي اثرت بشكل كبير على الميركاتو الصيفي 2020.

ويتطلع “برشلونة” إلى تدعيم هجومه بسبب الصعوبات التي يجدها الفرنسي “أنطوان جريزمان” في التأقلم مع الفريق حتى الآن، وكذا الاصابات المتكررة للفرنسي الآخر “عثمان ديمبيلي”.

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واوردت صحيفة “التليجراف” البريطانية كون نادي “برشلونة” الذي خسر لقب الدوري الاسباني خلال هذا الموسم 2019/2020 لصالح غريمه “ريال مدريد” يطمح إلى تعزيز فريقه بلاعبين بارزين ويعد “برناردو سيلفا ” ابرز خياراته لتدعيم الفريق.

وشارك برناردو سيلفا في 34 مباراة من اصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2019/2020 سجل خلالها 6 اهداف و قدم 7 تمريرات حاسمة.

تجدر الإشارة إلى أن “برناردو سيلفا” انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الميركاتو الصيفي 2017 قادماً من موناكو الفرنسي في صفقة قدرت بـ 50 مليون يورو.

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