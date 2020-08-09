الرجاء: “كاف” لم يبلغنا بحضور الجماهير أمام الزمالك.. ونرحب بإقامة النهائي في أي دولة

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي “سعيد وهبي”، عن حقيقة تواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، معهم بشأن تواجد الجماهير في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الرجاء المغربي مع الزمالك المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب أحد أيام 25 و 26 سبتمبر، فيما يقام لقاء الأياب بالقاهرة أحد أيام 2 و 3 أكتوبر.

وقال وهبي في تصريحات على قناة النهار: “الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سواء التي ستقام في المغرب أو لقاء الإياب بمصر”.

وتابع: “قمنا بإجراء المسحات الطبية، ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا لدى لاعبي الرجاء”.

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وأضاف:” لا نمانع مطلقا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في أي بلد سواء تونس أو غيرها، وهدفنا فقط الوصول لنهائي البطولة”.

وأوضح: “لا نتحفظ علي إقامة النهائي في أي بلد حال، صعود فريق مصري ومغربي”.

وختم:”نركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا يوجد عندنا أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد محايد سواء تونس أو غيرها”.

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