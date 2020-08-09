ألميريا ينفي وجود مفاوضات مع لاعبين من الدوري المصري

كشف المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني “محمد جمال العاصي” حقيقة التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري، لضمهم لصفوف الفريق الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي.
وانتشرت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية، حول وجود رغبة من جانب ألميريا في التعاقد مع رمضان صبحي المعار لصفوف الأهلي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بالإضافة إلى أن البعض طرح بعض الأسماء للانضمام للنادي الإسباني من بينها “نبيل عماد دونجا” لاعب وسط فريق بيراميدز.
وقال العاصي في تصريحات له اليوم السبت، أنه لا صحة مطلقا لوجود مفاوضات مع أي لاعب من الدوري المصري، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المصرية والأوروبية بشأن التفاوض مع أي لاعب مصري غير صحيح.
وأضاف:” محدودية عدد اللاعبين المحترفين من خارج أوروبا تقف حائلًا أمام ضم أي لاعب مصري الجنسية للعب في صفوف النادي”.
وواصل:” المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا أعلن منذ أكثر من ٣ شهور أن علاقته بالرياضة المصرية قد انتهت تمامًا، ولا صحة لوجود أي اتصالات مع أندية مصرية لضم لاعبين أو وجود اي نية لضم لاعب يحمل الجنسية المصرية”.
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