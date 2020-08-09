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رياضة | غضب في ريال مدريد بسبب هازارد

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب في بسبب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نجوم ريال مدريد مستاءون من الأداء الذي قدمه البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي في المباراة التي خسرها بهدفين مقابل هدف في إياب دور الستة عشر من .

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإذاعي الإسباني الشهير، فقد سيطرت حالة من الاستياء الشديد تجاه النجم البلجيكي، إيدن هازارد، الذي كانت الآمال الكبيرة معقودة عليه في هذه المباراة، على أمل ارتداء عباءة البطل وتعويض رحيل الأسطورة البرتغالي، ، عن الفريق، لكن صانع ألعاب الفريق ظهر بمستوى سيء للغاية.

وأضاف البرنامج أن لاعبي ريال مدريد، يدعمون بشكل كامل مديرهم الفني، زين الدين زيدان، ويرغبون في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال ما تم في الموسم الجاري من الفوز بالدوري الإسباني ومواصلة مشروع الفريق الجديد تحت قيادة الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد ضم نجم منتخب بلجيكا، إيدن هازارد، في صيف 2019، قادما من الإنجليزي، مقابل نحو 100 مليون يورو، بعد مفاوضات طويلة ومكثفة مع ناديه.

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