رياضة | هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول آخر التطورات في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى النادي الأحمر في ظل المفاوضات التي يجريها في الوقت الحالي مسؤولو النادي الأحمر مع نادي هيديرسفيلد الإنجليزي.

وقال مصدر موثوق داخل النادي الأهلي إن النادي الأحمر توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع هيديرسفيلد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي إلا أن اللاعب فاجيء مسؤولي النادي الأحمر بأنه ينتظر عرضا أوروبيا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر بأن رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الخارجي أولا وفي حال عدم حصوله على عرض مناسب سيقوم بالانضمام إلى النادي الأهلي.

وتابع المصدر بأن رمضان أجل حسم موقفه من عرض النادي الأهلي لما بعد العرض الأوروبي الذي ينتظره في الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن تتضح الأمور بشكل كامل في الساعات القليلة المقبلة.