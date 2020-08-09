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رياضة | إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر ربيع ياسين، أن محمود صابر جناح فريق الأهلي، سيتم الإعلان رسميا عن انتقاله لأحد الأندية التونسية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" اللاعب لا يرتبط بأي عقود رسمية مع الأهلي، وهو حاليا ينهي إجراءات انتقاله في تونس لأحد الأندية هناك، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".

وواصل:" صابر أحد المواهب المميزة في الكرة المصرية، وخطف أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر، لكنه لاعبا هاويا ولا يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي".

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كما كشف عمر ربيع ياسين تطورات موقف النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء إعارته رسميا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، وسط محاولات من القلعة الحمراء لتمديد إعارته أيضا حتى ختام الموسم الجاري.

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وقال عـمر ربيع ياسين عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" خلال الساعات المقبلة، سيصل عرضا رسميا من أحد الأندية الأوروبية، لنادي هيدرسفيلد تاون، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، وقد يرحل اللاعب عن الأهلي، في حالة تفضيله العرض الأوروبي".

وواصل:" اللاعب يريد العودة إلى أوروبا وتعويض الإخفاق في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالشكل الجيد مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد".

وأكمل:" العرض الأوروبي سيكون بنفس المقابل المالي المعروض من الأهلي، ورغبة اللاعب هي التي سوف تحسم وجهته القادمة في حالة تساوي جميع العروض المقدمة لنادي هيدرسفيلد".

وأضاف: "رغبة رمضان صبحي داخل مصر هي اللعب للنادي الأهلي فقط ولا خلاف على ذلك، ولكن طموح اللاعب هو خوض تجربة أوروبية، وفقا لتصريحات إكرامي الشحات ونادر شوقي واللاعب".

وواصل عمر ربيع:" الأهلي سيحاول تمديد إعارة رمضان صبحي على أقل تقدير لحين انتهاء الموسم الحالي ونهاية دوري أبطال إفريقيا، في حالة عدم التمكن من شراء عقد اللاعب بصفة نهائية من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي".

وأكمل: "الأهلي في مفاوضات جادة الآن، من أجل الحصول على خدمات رمضان، وفي حالة الفشل في ضمه نهائيا، سيعمل مسئولو النادي على الاستعانة بجهوده حتى ختام البطولة الإفريقية".

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