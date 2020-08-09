رياضة | إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر ربيع ياسين، أن محمود صابر جناح فريق الأهلي، سيتم الإعلان رسميا عن انتقاله لأحد الأندية التونسية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" اللاعب لا يرتبط بأي عقود رسمية مع الأهلي، وهو حاليا ينهي إجراءات انتقاله في تونس لأحد الأندية هناك، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".

وواصل:" صابر أحد المواهب المميزة في الكرة المصرية، وخطف أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر، لكنه لاعبا هاويا ولا يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي".

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