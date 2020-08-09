رياضة | بيرلو يطلب ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرلو يطلب ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي ضم نجم ريال مدريد إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيرلو الذي حصل على صلاحيات كاملة لتكوين فريقه يسعى لضم إيسكون نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحية الإسبانية، إلى أن بيرلو كان قد طالب في عام 2019، بالتعاقد مع إيسكو وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" قائلًا: "في رأيي يجب التعاقد مع ايسكو، محلياً نحن في مستوي مختلف، لكن علينا أن نفوز بدوري الأبطال، كان شعوراً جيداً أن نوقع مع كريستيانو رونالدو، لكن يجب تحسين خط الوسط، لم تكن هناك خطة حقيقية لكيفية الحصول على الكرة، لذلك نحن في حاجة للاعبين متميزين في خط الوسط من أجل الفوز بدوري الأبطال".