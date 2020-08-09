رياضة | خطة الأهلي للحفاظ على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة الأهلي للحفاظ على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف عمر ربيع ياسين تطورات موقف النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء إعارته رسميا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، وسط محاولات من القلعة الحمراء لتمديد إعارته أيضا حتى ختام الموسم الجاري.
وقال عـمر ربيع ياسين عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" خلال الساعات المقبلة، سيصل عرضا رسميا من أحد الأندية الأوروبية، لنادي هيدرسفيلد تاون، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، وقد يرحل اللاعب عن الأهلي، في حالة تفضيله العرض الأوروبي".
وواصل:" اللاعب يريد العودة إلى أوروبا وتعويض الإخفاق في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالشكل الجيد مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد".
وأكمل:" العرض الأوروبي سيكون بنفس المقابل المالي المعروض من الأهلي، ورغبة اللاعب هي التي سوف تحسم وجهته القادمة في حالة تساوي جميع العروض المقدمة لنادي هيدرسفيلد".
وأضاف: "رغبة رمضان صبحي داخل مصر هي اللعب للنادي الأهلي فقط ولا خلاف على ذلك، ولكن طموح اللاعب هو خوض تجربة أوروبية، وفقا لتصريحات إكرامي الشحات ونادر شوقي واللاعب".
وواصل عمر ربيع:" الأهلي سيحاول تمديد إعارة رمضان صبحي على أقل تقدير لحين انتهاء الموسم الحالي ونهاية دوري أبطال إفريقيا، في حالة عدم التمكن من شراء عقد اللاعب بصفة نهائية من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي".
وأكمل: "الأهلي في مفاوضات جادة الآن، من أجل الحصول على خدمات رمضان، وفي حالة الفشل في ضمه نهائيا، سيعمل مسئولو النادي على الاستعانة بجهوده حتى ختام البطولة الإفريقية".