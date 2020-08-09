رياضة | الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني في طريقه للرحيل عن النادي الملكي بسبب هجوم عدد كبير من اللاعبين عليه لعدم ظهوره بشكل جيد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية يشعر لاعبو الملكي بخيبة أمل تجاه هازارد لأنه لم يبرز نفسه ويقدم الأفضل في اللحظات الحاسمة مع الملكى في مباراة مثل موقعة مانشستر سيتي.

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وكان فريق ريـال مدريد قد خسر 2-4 أمام مانشستر سيتى في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.