رياضة | الكشف عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع من إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. ولم تشهد التشكيلة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة رغم المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة فريقه أمس أمام نابولي. التشكيل ضم كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : مانويل نوير خط الدفاع : أودريوزولا - لينجليت - سيميدو خط الوسط : راكيتيتش - توليسو - بيرسيتش - رحيم ستيرلينج خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - روبرت ليفاندوفسكي - جابريل خيسوس.

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