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رياضة | كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل قبل قدوم بيرلو

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يدرس الرحيل قبل قدوم بيرلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الرحيل عن فريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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وذكر موقع فوت ميركاتو أن رونالدو يفكر  في الرحيل بسبب الخروج من حيث يرى أن فريق السيدة العجوز لن يكون قادرًا على المنافسة على دوري الأبطال في الموسم الجديد.

 

ويأتي تفكير رونالدو رغم أن إدارة النادي أقالت ماوريسيو ساري من تدريب الفريق وعينت أندريا بيرلو في منصب المدير الفني له.

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