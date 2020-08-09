رياضة | كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل قبل قدوم بيرلو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل قبل قدوم بيرلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الرحيل عن فريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وذكر موقع فوت ميركاتو أن رونالدو يفكر في الرحيل بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا حيث يرى أن فريق السيدة العجوز لن يكون قادرًا على المنافسة على دوري الأبطال في الموسم الجديد.

ويأتي تفكير رونالدو رغم أن إدارة النادي أقالت ماوريسيو ساري من تدريب الفريق وعينت أندريا بيرلو في منصب المدير الفني له.