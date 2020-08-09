شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد بالزي الأزرق.. و«كارتيرون» يعلن قائمة المباراة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق للقاء الاتحاد السكندري إلى غد الإثنين، مثلما حدث في لقاء المصري الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة.
ويلتقي الزمالك مع زعيم الثغر في التاسعة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب، وتقرر أن يخوض الزمالك المباراة بزيه البديل باللون الأزرق.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اختتم الفريق تدريباته صباح اليوم، بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب أمام الاتحاد وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلي.
يذكر أن الفريق حقق الفوز في مباراته السابقة أمام المصري بهدف دون رد وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد.
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