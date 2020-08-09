شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة خالد الغندور للظهور فى قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالد الغندور

أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة الطبية سلامة الاعلامي خالد الغندور سلامة من فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجتها سلبية ، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة ونقل علي اثرها للمستشفي .

خالد الغندور

وأظهرت التحاليل أن الغندور يعاني من الإصابة بميكروب حلزوني تسبب في فقدانه الوعى وتم نقله إلى الرعاية الصحية .

خالد الغندور

من جهته عبر الاعلامى لاعب الزمالك السابق عن حبه وامتنانه لجمهور الكرة المصرية بعد تواصلهم معه للاطمئنان علي صحته ، ومن المقرر أن يعود الغندور لممارسة عمله في قناة الزمالك الثلاثاء المقبل بعد استقرار حالته الصحية وسماح الطبيب المعالج له بالخروج من المستشفي وعودته للحياة الطبيعية .

عبر الإعلامي أحمد شوبير، عن تضامنه مع زميله خالد الغندور بعد تعرضه لوعكة صحية وانتقال إلى أحد المستشفيات، وغرد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: " مش من طبيعتي اني اعلق علي تعليقات حضراتكم لكن الزميل العزيز خالد الغندور في محنة مرض حقيقيه ويحتاج الدعاء من الجميع، ده مش وقت اهلي ولا زمالك ده وقت الدعاء بقلب سليم".



شوبير

وكان قد نشر الكابتن خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجدة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية .

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خالد الغندور

وطالب خالد الغندور أصدقائه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

خالد الغندور

وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، للظهور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك مجددًا عقب إعلانه تولي تقديم الاستوديو التحليلي في القناة فقط، حيث قدم طارق يحيى الحلقة بدلاً من خالد الغندور الذى أعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة.