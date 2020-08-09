شكرا لقرائتكم صالح جمعة يجهز مفاجأة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الاستسلام لخروجه من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث يحاول اللاعب الوصول لأفضل فورمه بدنية وفنية خلال الأيام المقبلة.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمباراة إنبي استبعاد السويسري فايلر لصالح جمعة من المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بداعى عدم الجاهزية البدنية.

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وحرص صالح جمعة على بدء برنامج بدني قاسي بداية من اليوم الأحد في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة حيث يرغب اللاعب في الحصول على ثقة فايلر قبل مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس الجاري، والتي يراها صالح جمعة أفضل مباراة يمكنه خلالها استعادة ثقة الجهاز الفني والجماهير الحمراء ومن ثم بدء انطلاقة جديدة مع الأهلي.

ولا يعد صالح جمعة المستبعد الوحيد من قائمة الأهلي أمام إنبي حيث جاء ضمن جملة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، ويغيب عن القلعة الحمراء كلاً من حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كلاً من شريف إكرامي وصالح جمعة والثائي الصاعد عربي بدر ومحمد شكري لأسباب فنية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.