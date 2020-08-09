شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: هعاقب حراس الإسماعيلى لو اتدربوا مع عصام الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى موقفه حال قيام أحد حراس الدراويش بالتدريب تحت قيادة عصام الحضرى حارس الفراعنة السابق ، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت:"مش فاهم ليه حارس مرمى فى الدوري الممتاز يروح يدرب مع عصام الحضرى ، لو حد عملها عندى من حراس الاسماعيلى سوف أقرر معاقبته فوراً ، وهقعد فى البيت أحسن".

ويضيف سعفان الصغير :" معنديش حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ولم أتابع تدريب بعض الحراس على أيدى الحضرى ، وأؤكد أن الخبرة مع الدراسة مهمة لثقل موهبة أى مدرب حراس مرمى".

وعن عودة الاجانب للإسماعيلى قال سعفان الصغير:" بيكيتى سيلفا أول العائدين ثم لحق به شيلونجو من يومين بينما تسببت الموافقة الامنية فى تعطل وصول العراقى همام طارق وتسببت عدم وجود رحلات طيران بين تونس والقاهرة فى تأخر وصول التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق وأكرم علياوى مخطط أحمال الفريق".

وعن مواجهة المصرى البورسعيدى قال سعفان الصغير:" مواجهة صعبة بلاشك ، المصرى سيكون خاض مباراتين قبل مواجهة الاسماعيلى الذى لم يلعب سوى مباريات ودية من خمسة أشهر ، ولكن لن نفرط فى نقاط المباراة لتحسين موقعنا فى جدول الدوري".

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى خمس مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1 ثم واجه نادى مصر مجدداً وفاز عليه بهدفين دون رد، هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء إثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بإرسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.