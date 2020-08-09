شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد السكندري: نفتقد خدمات 10 لاعبين مؤثرين أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كد محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، وقال إبراهيم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: مواجهة الزمالك صعبة، خاصة أنه الأجهز بعدما خاض لقاء المصري البورسعيدي، كما أن العودة بعد غياب طويلة بمواجهة خصم قوي، ليست في صالحنا".

وأضاف:" الزمالك عنده غيابات، وأيضا الاتحاد سوف يفقد 10 لاعبين على الأقل مؤثرة".

وواصل مدرب الاتحاد:" أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا مع الاتحاد امام الزمالك، لأنهم معارين من الزمالك".

وأكمل:" الحديث عن تجديد الإعارة سابق لأوانه، لازال الاتحاد مرتبط بمباريات الدوري، ولكن رزاق ورفعت ثنائي مميز وأساسي ونتمنى أن يستمروا مع الفريق في الموسم الجديد".

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وختم: "أجرينا مسحة بالأمس وستخرج النتيجة بعد ساعات قليلة، كان لدينا ثلاث إصابات في الفترة السابقة".

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

على صعيد مختلف، كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تغيير الحكم محمود ناجى، الذى كان مقررا أن يدير مباراة مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدورى الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدى.