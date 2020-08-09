شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أيمن حفنى بالمقاولون بعد طلب المقاصة قيدا استثنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، عن طلب النادى من الجبلاية قيد أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق المعار إلى المقاولون العرب، بشكل استثنائى خلال الفترة الحالية، فى ظل استنفاد المقاصة استبدالاته قبل بداية الموسم، والأزمة التى يعيشها اللاعب مع المقاولون بعد خروجه من حسابات عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

ولا يمكن للمقاصة أن يقدم طلب قيد استثنائى فى الوقت الحالى، فى ظل أن المقاولون العرب رفض قطع إعارة اللاعب واكتفى باستبعاده فنياً فقط من حسابات الفريق، وهو ما أكده المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، بأن المقاولون أخرج أيمن حفنى من حساباته الفنية لنهاية الموسم، ولكنه لم يقطع الإعارة.

وفى هذه الحالة يبقى حفنى على ذمة المقاولون حتى نهاية الموسم ولكن دون مشاركة مع الفريق، ولا يحق له اللعب فى نادٍ آخر، فى الوقت نفسه تقدم مسئولو المقاولون بالشكاوى اللازمة إلى اتحاد الكرة لضمان حق النادى، فى ظل عدم التزام اللاعب بحضور التدريبات منذ توقف النشاط الكروى فى مارس الماضي، رغم حصوله على مستحقاته من المقاولون والتى قاربت المليون جنيه بحسب تصريحات عضو مجلس إدارة المقاولون.

أيمن حفنى لم يشارك سوى فى 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالها هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعدما بقى على قوائم الانتظار فى مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاد المقاصة الاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.