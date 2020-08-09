شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب وزارة الرياضة بمواعيد فتح الأندية ومراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى مديريات الشباب والرياضة بأنحاء الجمهورية تخطرهم فيه بالمواعيد المحددة لفتح الأندية ومراكز الشباب أمام الأعضاء، وكذلك لممارسة النشاط.

وحصل الخليج 365 على صورة من الخطاب، والذى جاء فيه أنه مسموح للأندية ومراكز الشباب بالفتح واستقبال الأعضاء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يترك ذلك لمجلس إدارة كل هيئة رياضية بتحديد ساعات العمل وممارسة النشاط وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، مع الالتزام بالأكواد الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى الصادر من وزارة الشباب و الرياضة .

واستكمالاً لمتابعته للاجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي، واستئناف منافسات الدوري المصري لكرة القدم، يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد المباراة المقرر إقامتها بين الأهلى وانبي من مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري.

ومن المزمع أن يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية؛ لاستعراض أخر التطورات في هذا الشأن، وتطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية من قبل الاتحادات على صعيد مختلف المنافسات الرياضية ومنها الدوري المصري لكرة القدم.

Advertisements

خطاب الوزارة